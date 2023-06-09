Партию фальшивых купюр на сумму $1 млрд изъяли спецслужбы Турции

Правоохранительные органы Турции изъяли в Стамбуле крупнейшую в истории страны партию фальшивых купюр на общую сумму $1 млрд. Об этом в субботу, 9 июня, сообщило турецкое агентство DHA.



Деньги предназначались для ввоза в страны Африки. Управление жандармерии изъяло на складе в одном из районов Стамбула 10 млн купюр номиналом в $100.

Полиция задержала шесть человек, среди которых граждане Швеции, Великобритании и Ганы. В домах где они проживали, были проведены обыски, в ходе которых силовики изъяли крупные денежные суммы и драгоценности.

Посольства стран, гражданами которых являются задержанные, получили информацию о проведении расследования в отношении них.

Ранее, 22 марта, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с Министерством внутренних дел (МВД) РФ пресекли в Дагестане деятельность организованного преступного сообщества, которое занималось изготовлением и реализацией поддельных банкнот номиналом 5 тыс. рублей.