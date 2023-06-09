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Партию фальшивых купюр на сумму $1 млрд изъяли спецслужбы Турции

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Фото: DHA
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Правоохранительные органы Турции изъяли в Стамбуле крупнейшую в истории страны партию фальшивых купюр на общую сумму $1 млрд. Об этом в субботу, 9 июня, сообщило турецкое агентство DHA.

Деньги предназначались для ввоза в страны Африки. Управление жандармерии изъяло на складе в одном из районов Стамбула 10 млн купюр номиналом в $100.

Полиция задержала шесть человек, среди которых граждане Швеции, Великобритании и Ганы. В домах где они проживали, были проведены обыски, в ходе которых силовики изъяли крупные денежные суммы и драгоценности.

Посольства стран, гражданами которых являются задержанные, получили информацию о проведении расследования в отношении них.

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