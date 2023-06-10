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В России составлен рейтинг регионов по употреблению мороженого

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Московская область стала лидером по покупке мороженого. Ее жители приобрели в этом году 1145 кг. В десятку регионов сладкоежек также вошли Ленинградская область, Москва, Томская и Свердловская области (поделили четвертое место), Вологодская, Мурманская, Новгородская области, Санкт-Петербург, Рязанская и Ярославская области. Данное исследование было подготовлено на основе данных о продажах мороженого за 2023 год из системы маркировок и данных Росстата о числе жителей России ко дню Всемирного дня мороженого, который ежегодно празднуется 10 июня.

По данным государственной системы маркировки «Честный знак», в России за пять месяцев 2023 года всего произведено 214,7 млн кг мороженого. Это почти на 26% больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда было произведено 170,8 млн кг.

Всего за весь прошлый год в оборот поступило 411 млн кг мороженого. Пик производства в 2022-м пришелся на июнь и июль — в этот период в России производилось более 58 млн кг мороженого в месяц, что в 4,5 раз больше, чем в октябре 2022-го (в этом месяце объемы производства были минимальные).

В 2023 году россияне уже купили 96,6 млн кг мороженого. С наступлением жаркого сезона спрос на десерт вырос более чем в два раза — на 154%. В январе 2023 года было приобретено 12,7 млн кг, а в мае — уже 32,3 млн кг мороженого.

При этом, как отмечают в ЦРПТ, сильного сезонного подорожания мороженого не наблюдается: рост цен составил всего 2%.

Представитель тройки лидеров по производству и продаже мороженого в России, вице-президент ГК «Чистая линия» Армен Бениаминов заявил «Известиям», что рынок мороженого сегодня очень динамичен.

«Если сравнить зимние месяцы с летними, то рост продаж у нас составляет пять–шесть раз. Поэтому, безусловно, мы ожидаем и наблюдаем его. Если говорить о ковидных годах, то, конечно, тогда был существенный спад объемов продаж в магазинах и супермаркетах, хотя он вырос в сегменте интернет-торговли», — пояснил эксперт.

По его словам, традиционно самым большим спросом с советских времен у россиян пользуется обычный белый пломбир, который занимает 70% рынка. Далее идут шоколадное и фисташковое мороженое и остальные его виды, которые находятся в оставшихся 30%.

«У нас в ГК «Чистая линия» тоже больше всего популярностью пользуются белый пломбир и пломбир в шоколаде, на втором месте «Лакомка», на третьем месте пломбир с малиной «Малиновый кактус». Это наша тройка лидеров», — рассказал Армен Бениаминов.

По его словам, на сегодня по стоимости молока, молочных ингредиентов намечается снижение цен, но вместе с тем есть увеличение цен на гофр короба, упаковочные материалы, фольгу.

Как полагает эксперт, всё это будет компенсировать друг друга, и цены на мороженое останутся на том же уровне.

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Ранее, 31 мая, в Роскачестве рассказали «Известиям», что в 15% исследованного эскимо обнаружены фитостерины, содержание которых говорит о том, что производители добавляли растительные жиры в состав мороженого. Такая продукция не может называться пломбиром и является фальсификатом — это подтверждают результаты лабораторных испытаний организации.

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