Автомобиль наехал на пешехода на внутренней стороне ТТК в Москве
Человек попал под машину на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает пресс-служба московского департамента транспорта.
«На внутренней стороне ТТК (в районе д. 13с6 по ул. 2-я Рыбинская) автомобиль наехал на пешехода в третьей полосе», — говорится в Telegram-канале ведомства.
На месте ДТП работают экстренные службы. Детали случившегося, а также информация о пострадавших уточняются. Между тем дорожное движение в районе происшествия затруднено.
Ранее в этот же день стало известно, что водитель иномарки сбил 13-летнего подростка во дворе жилого дома на северо-востоке Москвы. ДТП произошло во дворе дома, расположенного на улице Хачатуряна.