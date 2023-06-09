Американский разведчик объяснил решение Зеленского уничтожить Каховскую ГЭС

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пошел на прорыв дамбы Каховской ГЭС, чтобы вновь привлечь внимание западных союзников.

«Мир устал от Украины, всем надоело финансировать ее. <…> Поэтому Киев может рассчитывать только на какую-нибудь катастрофу, которая сможет привлечь внимание», — сказал он в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

Риттер считает, что инцидент с ГЭС стал именно такой катастрофой, в чем Киев стремится обвинить Москву. Как напомнил военный, Россия не раз предупреждала о готовящихся провокациях со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), но на Западе это игнорировали.

По его словам, начавшееся контрнаступление ВСУ ничем хорошим не закончится, это понимают даже на Украине.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв гидроэлектростанции был осуществлен Киевом с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с херсонского направления в район наступательных действий.

Как 7 июня заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, киевский режим устроил настоящий экоцид в Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС.

8 июня заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Женеве Андрей Белоусов осудил диверсию ВСУ, которая привела к разрушению Каховской ГЭС. По его словам, косвенным доказательством причастности Киева является поспешность обвинений в адрес РФ.

В тот же день постпред Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что Киев не считает возможным организацию расследования на Каховской ГЭС в ближайшее время.

Между тем 9 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что расследование подрыва Каховской ГЭС встанет «поперек горла» Зеленскому.