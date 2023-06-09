Реклама
Прямой эфир
Мир
Прокуратура в США будет добиваться скорейшего суда над Трампом
Общество
Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий теракта на ГЭС
Мир
МАГАТЭ даст оценку ударам БПЛА ВСУ по распределителю Запорожской ТЭС
Мир
Американский разведчик объяснил решение Зеленского уничтожить Каховскую ГЭС
Мир
Джонсон сложил депутатские полномочия на фоне расследования о COVID-вечеринках
Мир
Киев признал невозможность вступления в НАТО до окончания конфликта
Мир
В США не увидели угрозы ядерной войны из-за размещения ТЯО РФ в Белоруссии
Общество
Хуснуллин заявил о заинтересованности компаний в строительстве жилья в новых регионах РФ
Мир
Во Франции предрекли «долгую и трагическую войну в Европе» из-за действий США
Мир
Трампу предъявили уголовные обвинения по 37 пунктам
Мир
Большинство французов назвали демократию во Франции «плохо работающей»
Мир
АдГ потребовала прекратить поддержку Киева в случае причастности к взрывам на СП
Сюжет:

ВСУ нанесли ракетный удар по детской базе отдыха на Арабатской стрелке в Геническом районе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики выпустили ракетные снаряды по детской базе отдыха «Днепряны» на Арабатской стрелке в Херсонской области. Об этом 9 июня сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

«Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами», — написал он в своем Telegram-канале.

Темная встреча: ВС РФ отбили массированные ночные атаки на юге
Ожесточенные бои показали прочность нашей обороны, считают эксперты

Сальдо показал фрагменты британской ракеты Storm Shadow, найденные на месте прилета. По его словам, один из снарядов был сбит системой противовоздушной обороны (ПВО), два оставшихся попали в гражданский объект. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.

Позднее экстренные службы области уточнили, что в пансионате, по которому нанесли удар Вооруженные силы Украины (ВСУ), находились эвакуированные из подтопленных районов после прорыва дамбы на Каховской ГЭС 6 июня.

Местные власти приняли решение усилить ПВО на Арабатской стрелке после случившегося.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023