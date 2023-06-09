ВСУ нанесли ракетный удар по детской базе отдыха на Арабатской стрелке в Геническом районе
- Новости
- Происшествия
- ВСУ нанесли ракетный удар по детской базе отдыха на Арабатской стрелке в Геническом районе
Украинские боевики выпустили ракетные снаряды по детской базе отдыха «Днепряны» на Арабатской стрелке в Херсонской области. Об этом 9 июня сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.
«Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами», — написал он в своем Telegram-канале.
Сальдо показал фрагменты британской ракеты Storm Shadow, найденные на месте прилета. По его словам, один из снарядов был сбит системой противовоздушной обороны (ПВО), два оставшихся попали в гражданский объект. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.
Позднее экстренные службы области уточнили, что в пансионате, по которому нанесли удар Вооруженные силы Украины (ВСУ), находились эвакуированные из подтопленных районов после прорыва дамбы на Каховской ГЭС 6 июня.
Местные власти приняли решение усилить ПВО на Арабатской стрелке после случившегося.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.