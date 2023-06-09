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Эпидемиолог назвала немытые ягоды возможной причиной холеры

Эпидемиолог Чикина: немытые ягоды могут стать причиной сепсиса и холеры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ягоды, как и любые свежие продукты, могут привести к заражению паразитами, а также вирусными и бактериальными инфекциями, если их не мыть. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» 9 июня рассказала врач-эпидемиолог, руководитель направления эпидемиологической безопасности департамента качества и безопасности медицинской деятельности группы компаний «Медскан» Оксана Чикина.

По ее словам, пути заражения ягод делятся на две группы: во время производства в поле, включая уборку урожая, и после его уборки.

«В полевых условиях потенциальные источники загрязнения включают использование загрязненной воды для орошения или опрыскивания, а также для смешивания пестицидов и инсектицидов», — уточнила врач.

При этом такие процессы очистки воды, как хлорирование, Чикина назвала неэффективными для инактивации стадий передачи паразитов. Кроме того, дополнительным источником паразитарного заражения также может стать использование отходов жизнедеятельности животных и человека в качестве удобрения.

Следовательно, при употреблении плохо вымытых или немытых ягод в первую очередь появляется опасность заразиться гельминтами — червями, такими как описторхоз, аскаридоз, эхинококкоз и другие. Вместе с тем, как отметила эпидемиолог, при употреблении немытых ягод человеку может грозить геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которую переносят мыши.

«Заразиться можно и разного рода вирусными инфекциями — энтеровирусами, а также различными видами бактериальных инфекций — энтеропатогенной кишечной палочкой, холерой», — заключила специалист.

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Ранее, 2 июня, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух предостерегла от употребления мороженого в жару.

Она объяснила, что резкий перепад температур, которые выдерживает слизистая горла при употреблении в жару мороженого и холодных напитков, может привести к фарингиту (воспалению задней стенки глотки) или ларингиту (воспалению слизистой гортани).

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