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Концерт по случаю Дня России проходит в Минске

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Праздничный концерт, посвященный Дню России, проходит в Минске, передает корреспондент «Известий» 9 июня.

На проспекте Победителей у Дворца спорта выступают звезды белоруской и российской сцены, среди которых группа «Любэ», ансамбль «Сябры», Денис Майданов, Зара, Василий Герелло и другие исполнители.

Кроме того, отмечается, что концерт посетили не только минчане, но и гости из России, приехавшие в Белоруссию на выходные, а также жители белорусских регионов.

Также с приветственным словом к участникам мероприятия обратился посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. По его словам, День России преисполнен особым смыслом для всех россиян. Он символизирует более чем тысячелетнюю историю российского государства, единство его многонационального народа.

«Празднование Дня России в прекрасной столице нашего главного союзника — Минске — является знаковым событием и ярким подтверждением нашей нерушимой дружбы», — отметил он.

Зрители при этом продолжают прибывать ко Дворцу спорта. Концерт продлится до 23:00.

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Ранее в этот день в Роструде напомнили, что следующая рабочая неделя в России будет четырехдневной в связи с празднованием Дня России 12 июня.

Там уточнили, что в текущем году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно. Рабочая неделя начнется со вторника, 13 июня.

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