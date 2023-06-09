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Хуснуллин заявил о заинтересованности компаний в строительстве жилья в новых регионах РФ
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Хуснуллин заявил о заинтересованности компаний в строительстве жилья в новых регионах РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Порядка семи-восьми компаний-застройщиков заинтересовались строительством жилья в новых регионах России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 9 июня.

«Наша задача сейчас — создать механизм финансирования застройщиков. Уже порядка семи-восьми застройщиков и 32 площадки, на которых застройщики уже хотят строить жилье», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

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В марте Хуснуллин рассказал, что на ближайшие три года разработана программа социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. В программу войдут развитие промышленности и банковской сферы новых регионов, а также строительство различных объектов, в том числе дорог.

Президент России Владимир Путин в декабре 2022 года анонсировал ипотеку под 2% в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Льготное кредитование поможет развитию строительства, повысить темпы восстановления городов и поселков.

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года.

ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.

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