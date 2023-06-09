В Херсонской области сообщили об обстреле ВСУ лодок спасателей из минометов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь из минометов по спасателям, которые эвакуируют жителей из подтопленных районов Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель правительства области Андрей Алексеенко 9 июня.

«Прицельно бьют из минометов по лодкам спасателей, которые снимают людей с крыш, и сухим местам, на которые эти лодки вывозят людей. Лишь чудом обошлось без погибших», — написал он в своем Telegram-канале.

При этом Алексеенко подчеркнул, что, несмотря на усилившиеся обстрелы Голой Пристани, Алешек и Новой Каховки, спасательная операция и работы по ликвидации последствий стихии продолжаются.

Накануне врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели двух человек во время обстрела пункта эвакуации в Голой Пристани. Он уточнил, что одной из погибших была 33-летняя беременная женщина.

В Следственном комитете (СК) России заявили о намерении расследовать обстоятельства обстрела пункта эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани Херсонской области.

Эвакуация проводится в связи с затоплением, произошедшим после прорыва дамбы Каховской ГЭС 6 июня. Повреждения дамбы привели к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция также практически ушла под воду.

Сальдо отмечал, что жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По его словам, самые сложные часы уже пережиты.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, входит в единую энергосистему Украины. Она расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.