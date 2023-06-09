Реклама
Прямой эфир
Мир
В США не увидели угрозы ядерной войны из-за размещения ТЯО РФ в Белоруссии
Общество
Хуснуллин заявил о заинтересованности компаний в строительстве жилья в новых регионах РФ
Мир
Во Франции предрекли «долгую и трагическую войну в Европе» из-за действий США
Мир
Трампу предъявили уголовные обвинения по 37 пунктам
Мир
Большинство французов назвали демократию во Франции «плохо работающей»
Мир
АдГ потребовала прекратить поддержку Киева в случае причастности к взрывам на СП
Мир
МИД пообещал реакцию Москвы на решение суда Нидерландов по скифскому золоту
Спорт
Джокович победил первую ракетку мира Алькараса и вышел в финал «Ролан Гаррос»
Политика
Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС
Экономика
Биржевые цены на газ в Европе за сутки выросли почти на 20%
Мир
Трамп отстранил своих адвокатов от работы по делу о секретных документах
Мир
Киевский облсовет призвал Верховную раду запретить деятельность УПЦ в стране
Сюжет:

АдГ потребовала прекратить поддержку Киева в случае причастности к взрывам на СП

АдГ: необходимо прекратить поддержку Украины, если она причастна к подрыву СП
0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фракция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге призвала федеральное правительство найти виновных в подрыве «Северных потоков» и прекратить поддержку Киева в случае, если он окажется причастен к диверсиям. Пресс-релиз с данным заявлением был опубликован в пятницу, 9 июня, на сайте фракции.

По мнению представителей партии, улик, свидетельствующих о причастности Украины к взрывам на «Северных потоках», становится всё больше. При этом подчеркивается, что Берлин является одним из основных доноров Киева. Поэтому АдГ призывает прекратить поддержку Украины, если будет доказано, что именно она стоит за атаками на газопроводы.

«Если окажется, что украинское правительство или лица, уполномоченные им, были причастны к конкретному планированию или осуществлению атак на критически важную инфраструктуру Германии, это должно повлечь за собой немедленные последствия», — сказано в пресс-релизе.

В частности, АдГ предлагает отозвать и расторгнуть все обязательства Германии перед Украиной, а также заморозить финансовую помощь, если вина Киева будет доказана.

Страны и дела: ФРГ не предоставляет данные расследований взрывов на СП
Будет ли Берлин восстанавливать поврежденный участок газопровода

6 июня газета The Washington Post сообщила, что власти США за три месяца до теракта на «Северных потоках» знали о планах Киева провести скрытую атаку.

5 июня интернет-издание The Grayzone сообщило, что на одном из мест взрывов трубопровода «Северный поток» был обнаружен водолазный ботинок, которыми пользуются ВМС США.

1 июня газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что одним из исполнителей теракта на «Северных потоках» мог быть 26-летний украинский военнослужащий, До этого, 26 мая, журнал Der Spiegel писал, что у немецких следователей находится всё больше оснований, указывающих на причастность Украины к взрывам.

8 февраля американский журналист-расследователь Сеймур Херш в своем расследовании пришел к выводу, что взрывы осуществили США при поддержке Норвегии.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», 22 декабря 2022 года заявил, что авария на «Северных потоках» была актом государственного терроризма. При этом Россия неоднократно призывала к повышению транспарентности и скорости расследования взрывов.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. Вскоре после этого ФРГ, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Москвой. При этом ни одно из расследований окончательно не завершено.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023