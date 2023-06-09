АдГ потребовала прекратить поддержку Киева в случае причастности к взрывам на СП

Фракция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге призвала федеральное правительство найти виновных в подрыве «Северных потоков» и прекратить поддержку Киева в случае, если он окажется причастен к диверсиям. Пресс-релиз с данным заявлением был опубликован в пятницу, 9 июня, на сайте фракции.

По мнению представителей партии, улик, свидетельствующих о причастности Украины к взрывам на «Северных потоках», становится всё больше. При этом подчеркивается, что Берлин является одним из основных доноров Киева. Поэтому АдГ призывает прекратить поддержку Украины, если будет доказано, что именно она стоит за атаками на газопроводы.

«Если окажется, что украинское правительство или лица, уполномоченные им, были причастны к конкретному планированию или осуществлению атак на критически важную инфраструктуру Германии, это должно повлечь за собой немедленные последствия», — сказано в пресс-релизе.

В частности, АдГ предлагает отозвать и расторгнуть все обязательства Германии перед Украиной, а также заморозить финансовую помощь, если вина Киева будет доказана.

6 июня газета The Washington Post сообщила, что власти США за три месяца до теракта на «Северных потоках» знали о планах Киева провести скрытую атаку.

5 июня интернет-издание The Grayzone сообщило, что на одном из мест взрывов трубопровода «Северный поток» был обнаружен водолазный ботинок, которыми пользуются ВМС США.

1 июня газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что одним из исполнителей теракта на «Северных потоках» мог быть 26-летний украинский военнослужащий, До этого, 26 мая, журнал Der Spiegel писал, что у немецких следователей находится всё больше оснований, указывающих на причастность Украины к взрывам.

8 февраля американский журналист-расследователь Сеймур Херш в своем расследовании пришел к выводу, что взрывы осуществили США при поддержке Норвегии.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», 22 декабря 2022 года заявил, что авария на «Северных потоках» была актом государственного терроризма. При этом Россия неоднократно призывала к повышению транспарентности и скорости расследования взрывов.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. Вскоре после этого ФРГ, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Москвой. При этом ни одно из расследований окончательно не завершено.