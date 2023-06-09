Большинство французов назвали демократию во Франции «плохо работающей»

Две трети французов считают, что демократия во Франции «работает плохо». Об этом говорят данные опроса Французского института общественного мнения (Ifop), опубликованные в пятницу, 9 июня.

«Согласно опросу Ifop Fiducial, 64% французов говорят, что французская демократия работает плохо», — передает радиостанция Sud Radio.

По словам соучредителя и президента общественной организации France Vraiment Орели Гро, которые привела радиостанция, опрос показал необходимость крупных изменений в политической сфере Франции.

«Мы ясно видим, что в стране существует напряженность, французы просят, чтобы с ними больше советовались. Страна должна функционировать по-другому, на трех ногах: государство, которое занимается основной государственной политикой, местные власти, находящиеся ближе к гражданам, и гражданское общество», — проанализировал он данные опроса.

Подобное мнение высказал и генеральный директор Ifop Фредерик Даби.

«У нас почти две трети французов считают, что во Франции дела идут плохо. Это на 10 пунктов больше, чем в декабре 2021 года, до того, как правительство форсировало пенсионную реформу. Это кризис. Согласно результатам, политика больше не может изменить жизнь граждан. 76% французов выступают за проведение большего количества референдумов для вовлечения граждан в процесс принятия политических решений», — сказал Даби.

Весной по Франции прокатилась масштабная волна протестов и столкновений с полицией после того, как без голосования в парламенте страны был принят закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Согласно реформе, с 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году.

26 марта депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону нет дела до проблем своих граждан, недовольных пенсионной реформой.

29 марта начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления Игорь Поляченко в беседе с «Известиями» отметил, что, по его мнению, рейтинг президента Франции будет и далее снижаться из-за недовольства пенсионной реформой. По его словам, ухудшающееся экономическое положение населения — высокая инфляция, превысившая в 2023 году 6% в годовом выражении, а по продуктовой номенклатуре 10–15%, — и отсутствие каких-либо видимых экономических перспектив заставляют людей выражать свое недовольство политикой Макрона.

Тогда же сообщалось, что рейтинг Макрона достиг минимального значения за последние четыре года. Как отмечают социологи компании BVA, только 28% опрошенных французов заявили, что удовлетворены действиями Макрона на посту президента.