Киевский облсовет призвал Верховную раду запретить деятельность УПЦ в стране

Киевский областной совет поддержал проект решения о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил депутат совета Роман Титикало.

«Сегодня Киевский областной совет поддержал проект решения фракции «Европейская солидарность» Киевщины по поводу запрета деятельности УПЦ», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Титикало, в связи с принятым решением, Киевский областной совет просит Верховную раду «безотлагательно рассмотреть законопроекты о запрете деятельности УПЦ».

Ранее, 6 июня, сообщалось, что раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Петропавловский храм УПЦ в селе Хоров Ровенской области.

До этого, 30 мая, в селе Черняхов Киевской области был захвачен храм канонической УПЦ. 10 человек срезали замки и вошли в храм. 27 мая в селе Старая Жадова Черновицкой области священник ПЦУ попытался с помощью болгарки срезать замки на двери храма УПЦ. Мужчину в рясе остановили прихожане церкви. Они оттолкнули его и вызвали полицию.

Чуть ранее в том же месяце сторонники ПЦУ незаконно захватили Свято-Ильинский храм УПЦ в селе Борочиче Волынской области. Прихожане церкви не принимали участия в собрании, на котором якобы согласовывалось решение о переходе в юрисдикцию ПЦУ.

7 мая произошла попытка захвата Свято-Николаевского храма в селе Мытинцы Хмельницкой области. Рейдеры взломали замок на воротах и ворвались на территорию храма, где в этот момент молились верующие канонической УПЦ. Один из нападавших с ножом подбежал к ребенку, который звонил в колокол, и перерезал шнур.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.