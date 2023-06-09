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Более 300 проверок в поисках смертельного напитка провели в Липецкой области

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В Липецкой области продолжаются проверки по выявлению алкогольного напитка «Мистер Сидр». По данным на 8 июня, сотрудники регионального Роспотребнадзора провели 316 инспекций на двух оптовых складах и в магазинах. Напиток пока не нашли.

По данным системы ЕГАИС, которые приводит Lipetskmedia, оборот «Мистера Сидра» в Липецкой области не осуществляется. Также не было информации о том, что случаи отравления напитком зарегистрированы в регионе. Ведомство продолжает держать ситуацию на контроле.

Как сообщает GOROD48, региональное управление потребительского рынка рекомендует бизнесменам, в случае если «Мистер Сидр» окажется в обороте, изъять его и сообщить в управление Роспотребнадзора.

По последним данным, напитком отравились 103 человека. Это жители Ульяновской, Самарской, Пензенской, Нижегородской и Курской областей, а также в Удмуртии. Пятеро детей пострадали. Погиб 31 человек.

Ранее были арестованы два фигуранта дела о краже метанола, который оказался в составе суррогатного напитка «Мистер Сидр». Речь идет о сотруднике полиции Иване Гребенкине и Артеме Айрапетяне. В Следственном комитете России также сообщили, что один из фигурантов дела о хищении спирта объявлен в розыск.

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