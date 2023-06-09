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Звезда «Уэнсдэй» поделилась подробностями второго сезона сериала

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Фото: Global Look Press/IMAGO/RW
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Актриса Дженна Ортега, являющаяся главной героиней сериала Тима Бертона «Уэнсдэй», поделилась подробностями второго сезона шоу, пишет Variety.

Девушка в проекте Бертона выполняет также роль продюсера шоу. По ее словам, в новом сезоне сериала будет меньше романтики и больше ужаса.

Как считает Ортега, любовный треугольник Уэнсдэй, Тайлера и Ксавье не имеет смысла.

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«Мы отказываемся от любого романтического или любовного интереса, и это действительно здорово», — прокомментировала она корректировки сюжета.

«Уэнсдей» — сериал про дочь из семейки Аддамс, которая отправляется в академию для детей со сверхспособностями. Netflix описывает проект как детективную комедию о взрослении. Главной героине сериала Уэнсдэй предстоит остановить серию убийств и разгадать тайну, которая повлияла на ее семью 25 лет назад.

Выпущенный в 2022 году сериал «Уэнсдэй» побил рекорд стриминг-сервиса Netflix, набрав более 341,2 млн часов просмотров за первую неделю. Тем самым он вошел в тройку самых востребованных шоу сервиса.

Ранее, 7 июня, исполнитель одной из главных ролей в сериале «Уэнсдэй» Перси Уайт отреагировал на обвинения в изнасиловании, назвав их ложными. Он отметил, что на фоне этих слухов его друзьям приходили смертельные угрозы.

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