Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые осуществили ракетный удар по детскому лагерю в Херсонской области, является еще одним подтверждением варварства и бесчеловечности киевского режима, которым управляют из Лондона. Об этом 9 июня заявил врио главы региона Владимир Сальдо, показав фрагменты британской ракеты Storm Shadow, найденные на месте ЧП.

«Обломки ракеты Storm Shadow, направленной на детский оздоровительный лагерь «Днепряны» на Арабатской стрелке. Одну ракету сбили, но две всё же достигли цели. В результате один человек погиб, еще один получил ранения», — написал он в своем Telegram-канале.

Номера и маркировка на обломках четко показывают, что это именно английские ракеты, поставленные Украине, отметил он.

«Ракеты, несущие смерть детям. Отольется всё это киевскому режиму и его кураторам в решениях международного военного трибунала», — добавил врио главы региона.

Ранее 9 июня Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе. Он добавил, что удар был нанесен, предположительно, ракетами Storm Shadow. Одна из ракет была сбита силами ПВО, еще два снаряда попали в гражданский объект.

Позднее экстренные службы региона добавили, что в детском пансионате на Арабатской стрелке, по которому нанесли удар ВСУ, находились эвакуированные из подтопленных районов после прорыва дамбы на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) 6 июня.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.