Реклама
Прямой эфир
Мир
США объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $2,1 млрд
Мир
Лавров обвинил ООН и МАГАТЭ в игнорировании обстрелов ЗАЭС и Каховской ГЭС
Политика
Собянин выступил перед участниками конференции «Единой России» в Москве
Экономика
Райффайзенбанк ввел комиссию 50% на переводы в долларах из других банков
Мир
НАТО призвала Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ
Мир
Исландия решила временно закрыть свое посольство в России
Мир
В МИД РФ заявили о притворных попытках Запада осудить власти Косово за новый конфликт
Общество
Сальдо заявил об ударе ВСУ по детской базе отдыха ракетами Storm Shadow
Политика
В Совфеде усомнились в способности F-16 изменить ситуацию на Украине
Мир
Лавров провел первый телефонный разговор с новым главой МИД Турции
Армия
Силы РЭБ посадили летевшие в направлении ЗАЭС беспилотники ВСУ с боеприпасами
Спорт
Путин посетил Академию единоборств в «Сириусе»
Сюжет:

Медведев посоветовал закрыть рот критикующим Россию за СВО политикам США

Медведев перечислил военные операции США в других странах и призвал Белый дом закрыть рот
0
Фото: ТАСС/ Екатерина Штукина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские политики, которые критикуют действия России по защите своих людей в ходе специальной военной операции (СВО), могли бы вспомнить, как США участвовали в большинстве крупных региональных конфликтах по всему миру уже после Второй мировой войны, которые приводили к многочисленным жертвам. Об этом заявил 9 июня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

На своей англоязычной странице в Twitter Медведев перечислил военные кампании США с 1950 по 2015 год, среди которых, в частности, война во Вьетнаме, попытка свержения власти Фиделя Кастро на Кубе, конфликты в Югославии, Ливии, Афганистане и Сирии.

«И после всего этого у [президента США Джо] Байдена и других лицемеров хватает наглости критиковать Россию за ее действия, направленные на защиту собственных соотечественников и своих исторических территорий. Кто вы такие, чтобы открывать свои грязные рты? Просто закройте их!» — отметил политик.

Военное напутствие: США нацелились на дальнейшую милитаризацию АТР
Какую роль в этом может сыграть Папуа — Новая Гвинея

До этого, 8 июня, секретарь Совбеза (СБ) РФ Николай Патрушев заявил журналистам, что народы России и Украины не заинтересованы к конфликте, боевое столкновение Москвы и Киева представляет интерес только для США и Англии. По словам Патрушева, Великобританию и США не волнуют погибшие в ходе конфликта на Украине люди, так как они не являются гражданами этих стран.

Ранее, 2 апреля, член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявляла о том, что Украина не 51-й штат США и пора перестать вести прокси-войну с РФ. Она призвала власти к продвижению мира на Украине.

В середине марта в США участники митинга у Белого дома призвали власти прекратить помощь Киеву, отказаться от милитаризма и санкционной политики и расформировать НАТО. Также были замечены транспаранты, осуждающие агрессивную политику США по отношению к Китаю.

Спецоперация России по защите населения Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023