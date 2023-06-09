Медведев посоветовал закрыть рот критикующим Россию за СВО политикам США

Американские политики, которые критикуют действия России по защите своих людей в ходе специальной военной операции (СВО), могли бы вспомнить, как США участвовали в большинстве крупных региональных конфликтах по всему миру уже после Второй мировой войны, которые приводили к многочисленным жертвам. Об этом заявил 9 июня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

На своей англоязычной странице в Twitter Медведев перечислил военные кампании США с 1950 по 2015 год, среди которых, в частности, война во Вьетнаме, попытка свержения власти Фиделя Кастро на Кубе, конфликты в Югославии, Ливии, Афганистане и Сирии.

«И после всего этого у [президента США Джо] Байдена и других лицемеров хватает наглости критиковать Россию за ее действия, направленные на защиту собственных соотечественников и своих исторических территорий. Кто вы такие, чтобы открывать свои грязные рты? Просто закройте их!» — отметил политик.

До этого, 8 июня, секретарь Совбеза (СБ) РФ Николай Патрушев заявил журналистам, что народы России и Украины не заинтересованы к конфликте, боевое столкновение Москвы и Киева представляет интерес только для США и Англии. По словам Патрушева, Великобританию и США не волнуют погибшие в ходе конфликта на Украине люди, так как они не являются гражданами этих стран.

Ранее, 2 апреля, член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявляла о том, что Украина не 51-й штат США и пора перестать вести прокси-войну с РФ. Она призвала власти к продвижению мира на Украине.

В середине марта в США участники митинга у Белого дома призвали власти прекратить помощь Киеву, отказаться от милитаризма и санкционной политики и расформировать НАТО. Также были замечены транспаранты, осуждающие агрессивную политику США по отношению к Китаю.

Спецоперация России по защите населения Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.