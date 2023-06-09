Лавров провел первый телефонный разговор с новым главой МИД Турции

Новый министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел первый телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым 9 июня.

В ходе разговора Лавров поздравил Фидана с назначением, сообщило турецкое дипведомство в Twitter.

Это был первый разговор министров.

По информации местного телеканала Haber, министры также обсудили двусторонние отношения и текущую повестку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 июня вступил в должность президента на пятилетний срок. После своего переизбрания он сменил большинство министров.

Так, новым главой турецкого МИДа стал Хакан Фидан, который ранее занимал пост главы национальной разведывательной организации (MIT), министром внутренних дел — бывший губернатор провинции Стамбул Али Ерлика. Министром обороны был назначен Яшар Гюлер, ранее занимавший пост начальника генштаба ВС страны.