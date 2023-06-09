Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС
Экономика
Биржевые цены на газ в Европе за сутки выросли почти на 20%
Мир
Трамп отстранил своих адвокатов от работы по делу о секретных документах
Мир
Киевский облсовет призвал Верховную раду запретить деятельность УПЦ в стране
Мир
США объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $2,1 млрд
Мир
Лавров обвинил ООН и МАГАТЭ в игнорировании обстрелов ЗАЭС и Каховской ГЭС
Политика
Собянин выступил перед участниками конференции «Единой России» в Москве
Экономика
Райффайзенбанк ввел комиссию 50% на переводы в долларах из других банков
Мир
НАТО призвала Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ
Мир
Исландия решила временно закрыть свое посольство в России
Мир
В МИД РФ заявили о притворных попытках Запада осудить власти Косово за новый конфликт
Общество
Сальдо заявил об ударе ВСУ по детской базе отдыха ракетами Storm Shadow
Сюжет:

Лавров обвинил ООН и МАГАТЭ в игнорировании обстрелов ЗАЭС и Каховской ГЭС

Лавров: ООН и МАГАТЭ игнорировали регулярные ноты России об обстрелах ЗАЭС и Каховской ГЭС
0
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секретариат ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) игнорировали регулярные ноты России об обстрелах Запорожской АЭС (ЗАЭС) и Каховской ГЭС Украиной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках ответа на вопрос от журнала «Международная жизнь». Ответ министра был публикован в пятницу, 9 июня, на сайте МИДа.

Министр обвинил страны коллективного Запада, ООН и МАГАТЭ в игнорировании российских нот о регулярных и многократных обстрелах ЗАЭС и Каховской ГЭС, осуществлявшихся киевским режимом в том числе с использованием американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Хаймарс».

При этом Лавров уточнил, что Москва еще прошлой осенью пыталась привлечь внимание ООН к планам киевского режима по уничтожению Каховской ГЭС, однако реакции со стороны руководства организации не последовало, а сама ГЭС была впоследствии разрушена.

«Обращаю внимание и на то, что секретариат ООН и МАГАТЭ точно так же не реагируют и на наши почти еженедельные ноты об обстрелах и попытках диверсий в отношении Запорожской АЭС. Не хотелось бы, чтобы эта очередная антироссийская заготовка «материализовалась», — выразил свои опасения министр о возможном будущем ЗАЭС.

Лавров также добавил, что Россию беспокоит двусмысленная позиция Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который фактически выступает на стороне коллективного Запада в вопросах о ситуации на Украине.

«Между тем господин Антониу Гутерриш должен в силу своего мандата представлять всё международное сообщество, а не обслуживать интересы «золотого миллиарда» или выступать хранителем, как выразился Жозеп Боррель, «райского сада, окруженного джунглями», — сказал Лавров.

С крыши снесло: как проходит эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
Кроме МЧС спасать пострадавших помогают местные жители

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

8 июня Сальдо рассказал, что жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По его словам, самые сложные часы уже пережиты.

Сообщалось о гибели семи человек. Позднее, 9 июня, в зоне затопления в Херсонской области было обнаружено тело погибшей женщины 1939 года рождения. Она стала восьмой жертвой катастрофы. Также сообщалось, что в 17 населенных пунктах количество жилых домов, оказавшихся под водой, увеличилось почти до 22,3 тыс.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023