Лавров обвинил ООН и МАГАТЭ в игнорировании обстрелов ЗАЭС и Каховской ГЭС

Секретариат ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) игнорировали регулярные ноты России об обстрелах Запорожской АЭС (ЗАЭС) и Каховской ГЭС Украиной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках ответа на вопрос от журнала «Международная жизнь». Ответ министра был публикован в пятницу, 9 июня, на сайте МИДа.

Министр обвинил страны коллективного Запада, ООН и МАГАТЭ в игнорировании российских нот о регулярных и многократных обстрелах ЗАЭС и Каховской ГЭС, осуществлявшихся киевским режимом в том числе с использованием американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Хаймарс».

При этом Лавров уточнил, что Москва еще прошлой осенью пыталась привлечь внимание ООН к планам киевского режима по уничтожению Каховской ГЭС, однако реакции со стороны руководства организации не последовало, а сама ГЭС была впоследствии разрушена.

«Обращаю внимание и на то, что секретариат ООН и МАГАТЭ точно так же не реагируют и на наши почти еженедельные ноты об обстрелах и попытках диверсий в отношении Запорожской АЭС. Не хотелось бы, чтобы эта очередная антироссийская заготовка «материализовалась», — выразил свои опасения министр о возможном будущем ЗАЭС.

Лавров также добавил, что Россию беспокоит двусмысленная позиция Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который фактически выступает на стороне коллективного Запада в вопросах о ситуации на Украине.

«Между тем господин Антониу Гутерриш должен в силу своего мандата представлять всё международное сообщество, а не обслуживать интересы «золотого миллиарда» или выступать хранителем, как выразился Жозеп Боррель, «райского сада, окруженного джунглями», — сказал Лавров.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

8 июня Сальдо рассказал, что жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По его словам, самые сложные часы уже пережиты.

Сообщалось о гибели семи человек. Позднее, 9 июня, в зоне затопления в Херсонской области было обнаружено тело погибшей женщины 1939 года рождения. Она стала восьмой жертвой катастрофы. Также сообщалось, что в 17 населенных пунктах количество жилых домов, оказавшихся под водой, увеличилось почти до 22,3 тыс.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.