Житель Приморья ожидает суда за поджог автомобиля своей экс-сожительницы

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Уссурийского горокруга, который сжег автомобиль своей бывшей сожительницы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, в марте 2023 года мужчина облил горючей жидкостью и поджег машину Honda Capa, припаркованную во дворе дома в селе Покровка. Машина принадлежала его бывшей сожительнице, мотивом преступления стала ревность.

Как уточняет ИА PrimaMedia, ущерб составил 250 тыс. рублей, потерпевшая заявила гражданский иск на указанную сумму. На имущество обвиняемого стоимостью 50 тыс. рублей наложен арест.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Приморцу грозит до пяти лет принудительных работ либо лишение свободы на тот же срок.

В мае в Екатеринбурге задержали поджигателя двух автомобилей на улице Восточной. Им оказался 36-летний уроженец села Патруши, который ранее был осужден на пять лет колонии строгого режима за поджог 41 машины.