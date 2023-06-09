Российские зенитчики рассказали о способе сбивать ракеты Storm Shadow

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили одну из первых британских ракет большой дальности Storm Shadow в зоне специальной военной операции (СВО). О том, как российские зенитчики нашли способ бороться с этими ракетами, рассказывает в пятницу, 9 июня, военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

По словам военнослужащих, с которыми пообщался журналист, Storm Shadow является крайне неудобной целью, поскольку они летят на сверхнизкой высоте, огибая естественные препятствия.

«Она (ракета Storm Shadow — Ред. ) огибает холмы, по мере ее приближения ставятся активные помехи», — рассказал командир батареи с позывным Чип.

По его словам, в отличие от снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые поднимаются на высоту до 20 км, ракета Storm Shadow может лететь на экстремально низкой высоте 10-этажного дома.

Однако российские зенитчики уже приспособились работать и с этой воздушной угрозой. По их словам, главное правильно выбрать позицию и местность без естественных помех.

«Это должна быть возвышенность. Ни в коем случае не низина, напротив антенн не должно быть деревьев», — рассказал Чип.

На счету расчета зенитного ракетного комплекс «Бука» под его командованием уже более 26 сбитых целей. Среди них беспилотные летательные аппараты (БПЛА), снаряды HIMARS, крылатые ракеты.

Днем ранее, 8 июня, сообщалось, что обломки ракет большой дальности Storm Shadow были обнаружены в районе зоны поражения при обстреле промзоны Луганска со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

6 июня сообщалось, что подразделения ПВО группировки «Днепр» сбили три ракеты Storm Shadow, которыми украинские боевики били по гражданской инфраструктуре Новоалексеевки в Херсонской области.

Минобороны Великобритании сообщило о поставках Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow 11 мая. Позднее, 18 мая, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что ВСУ начали применять поставленные Лондоном ракеты, не приводя никаких подробностей.

30 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания сообщил, что российские войска за май перехватили 29 крылатых ракет Storm Shadow.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.