Реклама
Прямой эфир
Мир
США объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $2,1 млрд
Экономика
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в шестой раз подряд
Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе
Политика
Собянин выступил перед участниками конференции «Единой России» в Москве
Экономика
Райффайзенбанк ввел комиссию 50% на переводы в долларах из других банков
Мир
НАТО призвала Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ
Мир
Исландия решила временно закрыть свое посольство в России
Мир
В МИД РФ заявили о притворных попытках Запада осудить власти Косово за новый конфликт
Политика
В Совфеде усомнились в способности F-16 изменить ситуацию на Украине
Общество
Путин сообщил о значительных потерях ВСУ после попыток наступления
Армия
Силы РЭБ посадили летевшие в направлении ЗАЭС беспилотники ВСУ с боеприпасами
Мир
СМИ сообщили о решении Бельгии поставить Украине боеприпасы на €32,4 млн
Сюжет:

Российские зенитчики рассказали о способе сбивать ракеты Storm Shadow

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили одну из первых британских ракет большой дальности Storm Shadow в зоне специальной военной операции (СВО). О том, как российские зенитчики нашли способ бороться с этими ракетами, рассказывает в пятницу, 9 июня, военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

По словам военнослужащих, с которыми пообщался журналист, Storm Shadow является крайне неудобной целью, поскольку они летят на сверхнизкой высоте, огибая естественные препятствия.

«Она (ракета Storm Shadow — Ред. ) огибает холмы, по мере ее приближения ставятся активные помехи», — рассказал командир батареи с позывным Чип.

По его словам, в отличие от снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые поднимаются на высоту до 20 км, ракета Storm Shadow может лететь на экстремально низкой высоте 10-этажного дома.

Однако российские зенитчики уже приспособились работать и с этой воздушной угрозой. По их словам, главное правильно выбрать позицию и местность без естественных помех.

«Это должна быть возвышенность. Ни в коем случае не низина, напротив антенн не должно быть деревьев», — рассказал Чип.

На счету расчета зенитного ракетного комплекс «Бука» под его командованием уже более 26 сбитых целей. Среди них беспилотные летательные аппараты (БПЛА), снаряды HIMARS, крылатые ракеты.

Небесный сход: ПВО России впервые сбила британскую ракету Storm Shadow
Вооруженные силы РФ оказались готовы к активизации украинской авиации, считают эксперты

Днем ранее, 8 июня, сообщалось, что обломки ракет большой дальности Storm Shadow были обнаружены в районе зоны поражения при обстреле промзоны Луганска со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

6 июня сообщалось, что подразделения ПВО группировки «Днепр» сбили три ракеты Storm Shadow, которыми украинские боевики били по гражданской инфраструктуре Новоалексеевки в Херсонской области.

Минобороны Великобритании сообщило о поставках Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow 11 мая. Позднее, 18 мая, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что ВСУ начали применять поставленные Лондоном ракеты, не приводя никаких подробностей.

30 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания сообщил, что российские войска за май перехватили 29 крылатых ракет Storm Shadow.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023