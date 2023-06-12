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Диетолог назвала мешающие похудеть опасные заболевания

Диетолог Тихомирова: сложности с похудением могут быть связаны с гипотиреозом и анемией
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Фото: Global Look Press/excess weight
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Некоторым людям, несмотря на прилагаемые усилия, никак не удается сбросить лишний вес. Как рассказала «Известиям» 12 июня врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова, это может быть связано с разными причинами, в том числе с некоторыми опасными заболеваниями.

Так, по словам врача, речь может идти о гипотиреозе — снижении функции щитовидной железы.

«При этом заболевании щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормона тироксина, отвечающего за обмен веществ. На это фоне человеку становится очень сложно похудеть самостоятельно. В данном случае требуется помощь врача», — отметила Тихомирова.

Еще одно заболевание, на фоне которого становится сложно избавиться от лишнего веса, — это анемия. Как рассказала диетолог, оно возникает на фоне дефицита железа, приводящего к сокращению питания кислородом клеток. При различных степенях анемии происходит снижение всех метаболических процессов, что препятствует похудению.

«Есть также такое понятие, как инсулинорезистентность. В этом состоянии при нормальном уровне сахара повышается уровень инсулина, из-за чего и возникает неконтролируемый голод. Повышение инсулина может произойти по разным причинам, одна из которых — избыточное питание. Чаще всего без коррекции инсулинорезистентности похудеть бывает тяжело», — добавила Тихомирова.

Другая возможная причина, которую назвала врач, — хронический стресс.

«В этом случае набор веса происходит не под влиянием гормонов, а вследствие переедания, которое возникает в ответ на стрессовую ситуацию. В состоянии хронического стресса человек может потреблять большое количество еды и не замечать этого», — объяснила диетолог.

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23 мая врач-токсиколог, создатель «Симбионтов Кутушова» Михаил Кутушов рассказал, что многие известные диеты для похудения могут повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем. В частности, он предостерег от диет под мононазваниями (например, гречневая, шоколадная и т.д.), водных и низкокалорийных диет.

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