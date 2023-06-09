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ВСУ нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе
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Сальдо: ВСУ ударили по детской базе отдыха в Геническом районе ракетами Storm Shadow

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

По его словам, было выпущено три ракеты, предположительно, англо-французского производства Storm Shadow.

«Одну ракету сбила ПВО, две попали в гражданский объект», — написал он в своем Telegram-канале 9 июня.

Позднее Сальдо уточнил, что в детском пансионате на Арабатской стрелке находились эвакуированные из подтопленных районов после прорыва дамбы на Каховской ГЭС. Он добавил, что огонь был открыт в районе, где строится новый город.

Информация о жертвах и разрушениях в настоящее время уточняется.

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Кроме того, в этот день украинские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру в Каховке, Старой Збурьевке, Васильевке и Таврийске Херсонской области. ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии.

18 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что украинские националисты начали применять поставленные Лондоном ракеты Storm Shadow, не приводя подробностей. Ими был нанесен ряд ударов по Донецкой и Луганской народным республикам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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