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Около 30 УК отказали в продлении лицензий в Приморском крае

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В Приморском крае почти 30 управляющим компаниям (УК) отказали в продлении лицензий на обслуживание 430 домов. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как объяснили в госжилинспекции, ведомство проверило на соответствие требованиям организации, у которых истек пятилетний срок действия лицензий. По результатам мероприятий 27 управляющим компаниям было отказало в продлении срока действия.

«Основными причинами отказа являются нарушения соответствующих требований. Например, наличие у управляющих организаций задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, отсутствие у руководителя управляющей организации квалификационного аттестата», — рассказала и.о. руководителя госжилинспекции края Алена Жигирь.

Кроме того, около 50 УК на продление лицензий не явились. При этом 34 из них обслуживают более 200 многоквартирных домов.

С 1 июня 2023 года лишенные лицензий управляющие компании обязаны продолжать свою деятельность до тех пор, пока собственники жилья не найдут другую организацию. Также муниципалитеты могут провести открытый конкурс по отбору УК.

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