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Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

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Совет директоров Банка России по итогам заседания решил сохранить ключевую процентную ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом, 9 июня, сообщается на сайте регулятора.

«Ключевая ставка — 7,5%», — отметили в сообщении.

Указывается, что баланс рисков изменения цен сместился в сторону проинфляционных. Также на повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. Экономическая активность растет быстрее, чем ожидалось в апреле, что отражает активное восстановление внутреннего спроса.

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Следующее заседание совета директоров Центробанка запланировано на 21 июля.

Ранее, 2 июня, сохранение ставки на том же уровне спрогнозировали «Известиям» специалисты из 13 крупнейших российских банков. Главный аналитик ПСБ Денис Попов отметил, что в стране начинается сезонное снижение цен на продукты питания, которое продлится всё лето и будет ограничивать ускорение инфляции на фоне восстановления конечного потребления. При этом, по его мнению, к концу года инфляционное давление может нарастать умеренно, что позволит ЦБ сохранить ключевую на текущем уровне до конца года.

В последний раз ключевую ставку снижали до 7,5% около девяти месяцев назад — в сентябре 2022-го. До этого уровень поднимали с 9,5% сразу до 20% в феврале прошлого года.

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