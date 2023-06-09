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Телеканал viju+ Premiere эксклюзивно покажет экшен-драму «Сердце пармы»

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Фото: Star Media
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На телеканале viju+ Premiere стартует показ эпической экшен-драмы «Сердце пармы». Это масштабная кинолента о народах Урала и столкновении двух «цивилизаций». Грандиозные декорации, беспощадные битвы, потрясающая детализация и сочный визуал. Фильм завоевал четыре награды «Золотой орел» по итогам 2022 года. Картина будет показана на телеэкранах впервые. Фильм выйдет в эфир 10 июня в 21:00.

«Сердце пармы» — экранизация одного из самых известных романов Алексея Иванова, из-под пера которого вышли бестселлеры «Географ глобус пропил» и «Пищеблок». События разворачиваются в средневековой Руси, когда Московское княжество пыталось покорить пермские земли. Это мощное столкновение двух цивилизаций, противостояние христианства и язычества. И в центре этой бури оказывается князь Перми Великой Михаил со своей возлюбленной — ведьмой Тиче. В драме переплетаются реальные исторические события и мистическая составляющая: шаманы, духи, колдуны и боги. Динамичные эпизоды, эффектные сцены сражений и изящная линия любви — идеальный коктейль для любителей хорошего кино. Изюминкой стала ставка на натурные сцены — даже массовые битвы были сняты практически без спецэффектов.

Режиссером ленты стал Антон Мегердичев, известный зрителю по фильмам-хитам «Движение вверх» и «Метро». В своих интервью он отмечает, что «Сердце пармы» стало самым сложным для него проектом, в том числе из-за того, что книга Иванова очень тяжела для адаптации. Самые «вкусные» моменты из романа взяли и написали сценарий к фильму Сергей Бодров-старший («Сёстры», «Калашников»), Илья Тилькин («Скажи ей», «Крёстный»), Ксения Датнова. При этом сценарные рифы шли на утверждение Алексею Иванову, который давал свои комментарии.

Князя Михаила сыграл Александр Кузнецов («Люби их всех», «Лермонтов»), его сподвижника Полюда — Сергей Пускепалис («Доктор», «Крёстный»), ведьмой Тиче стала Елена Ербакова, для которой эта роль стала дебютом в кино. Также в фильме снялись Евгений Миронов («Идиот», «В августе 44-го»), Фёдор Бондарчук («Я остаюсь», «Ника»), Роза Хайруллина («Ольга», «Инсомния») и другие. Всего же в проекте было задействовано более 2000 человек.

Съемки фильма велись в Подмосковье и Пермском крае. Декорации готовили около 8 месяцев, а на окраине Губахи была построена целая средневековая деревня — с деревянными крепостями, храмом, конюшней и амбарами. После съемок ее решили не разбирать. Теперь деревня — Чердынь образца XV века — является туристическим объектом.

Параллельно с созданием декораций для «Сердца пармы» развернулась масштабная работа по созданию костюмов. Вся одежда была проработана детально и отшита вручную. Художники по костюмам подготовили более 500 неповторимых одеяний, чтобы зрители могли легко отличить одну народность от другой. Причем некоторые предметы одежды были созданы из настоящей рыбьей кожи с чешуёй! Благодаря проделанной колоссальной работе картинка получилась максимально насыщенной и живой. Образы героев выглядят впечатляюще, а зритель может прочувствовать атмосферу XV века.

В январе 2023 года на церемонии вручения XXI Национальной кинематографической премии «Золотой орёл» фильм «Сердце пармы» стал победителям в четырех номинациях. Награды получили Евгений Миронов («Лучшая мужская роль второго плана»), Екатерина Дыминская («Лучший художник по костюмам»), Ростислав Алимов («Лучшая работа звукорежиссера»), а также Павел Новиков и Владимир Трапезников («Лучшая работа художника-постановщика»).

Это кино сравнивают по зрелищности и антуражу с «Властелином Колец» и «Игрой престолов». Уже не терпится посмотреть? Тогда включайте 10 июня в 21:00 viju+ Premiere и смотрите один из лучших исторических экшен-фильмов последних лет.

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