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Гладков заявил, что в Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся

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В Белгороде на офисное здание упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), из-за чего возникло возгорание. Как сообщил 9 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, возгорание оперативно потушено, никто не пострадал.

«Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили. Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля», — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

На место ЧП прибыл мэр города Валентин Демидов и сотрудники оперативных служб. По его данным, сообщение о падении дрона на крышу здания поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу города в 14:56. Угрозы для жизни и здоровья граждан нет, добавил он также в своем Telegram-канале.

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В этот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о падении беспилотника в Воронеже на жилой дом. Пострадало три человека.

Днем ранее, 8 июня, Гладков сообщал, что село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе в Белгородской области попало под обстрел Вооруженных силы Украины (ВСУ). Пострадавших не было, однако были повреждения на территории производственной базы.

В этот же день стало известно о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородом. По словам губернатора, она отработала по двум воздушным целям.

7 июня ВСУ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Пострадавших не было.

Атаки на районы Белгородской области ужесточились в конце мая. Из региона уже вывезено почти 60 тыс. человек.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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