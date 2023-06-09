Один рабочий погиб и один пострадал при обрушении кабины лифта в Москве

Один рабочий погиб, еще один получил травму ног во время монтажа лифтового оборудования в доме на Штурвальной улице в Москве. Об этом источник в экстренных службах столицы сообщил в пятницу, 9 июня.

«При монтаже произошло обрушение кабины лифта в шахту. Погиб один человек, второй пострадал — у него повреждены нижние конечности», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

В кабине лифта людей не было, уточняет REGNUM. На место происшествия прибыли два наряда скорой помощи, а также полиция. Все обстоятельства уточняются.

Ранее, 4 мая, лифт с подростком упал в многоэтажном доме на улице Верхние Поля в Москве. Ребенок был госпитализирован с подозрением на перелом ноги.

Падение кабины произошло с 11-го на 6-й этаж.