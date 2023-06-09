СК возбудил дело по факту гибели двух девочек на водоеме в Хабаровске

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту гибели двух девочек-подростков во время купания в водоеме. Об этом сообщает СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

«По версии следствия, 8 июня в дневное время в районе лодочной станции по улице Сысоева в месте, не предназначенном для купания, группа подростков проводила досуг. Две девочки 2007 и 2010 годов рождения зашли в воду, чтобы искупаться, и утонули», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Назначен ряд экспертиз, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии, пишет ИА AmurMedia.

В ходе расследования также будет дата оценка действия должностных лиц, ответственных за безопасность на данной территории.

6 июня сообщалось, что в городе Енисейске Красноярского края во время плавания утонул 15-летний подросток. Он пришел на несанкционированный пляж с тремя друзьями. По данным МЧС, молодой человек не умел плавать.