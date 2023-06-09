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В Сочи началась встреча Путина и Пашиняна

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В Сочи в пятницу, 9 июня, начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что российский президент планирует обсудить с премьером Армении широкий круг вопросов двусторонней и региональной повестки, а также ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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Ереван и Баку оказались на пороге исторического события

Ранее, 25 мая, в Кремле состоялась встреча президента РФ с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьером-министром Армении. Тогда российский лидер отметил, что ситуация между Баку и Ереваном движется к урегулированию, несмотря на некоторые сложности. Он подчеркнул, что препятствия для урегулирования отношений между странами по большому счету являются «чисто техническими вопросами», они преодолимы.

До этого, 22 мая, Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

Отношения двух стран обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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