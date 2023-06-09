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В попавшем под удар ВСУ пансионате находились эвакуированные из затопленных районов

Экстренные службы: в попавшем под удар ВСУ пансионате в Херсонской области были эвакуированные из затопленных районов
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В детском пансионате на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области, по которому нанесли удар Вооруженные силы Украины (ВСУ), находились эвакуированные из подтопленных районов после прорыва дамбы на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил 9 июня представитель экстренных служб региона.

Он уточнил, что огонь был открыт по пионерскому лагерю в районе, где строится новый город, пишет ТАСС. После украинского обстрела власти области отметили, что система противовоздушной обороны (ПВО) на Арабатской стрелке будет усилена.

Ранее 9 июня врио главы региона Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе. Он добавил, что удар был нанесен, предположительно, ракетами Storm Shadow. Одна из ракет была сбита силами ПВО, еще два снаряда попали в гражданский объект. Информация о жертвах и разрушениях в настоящее время уточняется.

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В этот же день отмечалось, что сотрудники МЧС России спасли более 1,5 тыс. жителей подтопленных территорий Херсонской области, включая 154 детей. Всего спасатели эвакуировали более 5 тыс. человек.

Кроме того, МЧС увеличивает численность группировки для ликвидации последствий наводнения, вызванного разрушением дамбы на Каховской ГЭС.

Тогда же стало известно, что украинские националисты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Каховке, Старой Збурьевке, Васильевке и Таврийске Херсонской области. Отмечалось, что боевики ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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