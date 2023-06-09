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Росавиация откроет дополнительный маршрут для полетов на юг России

Росавиация разработала и согласовала дополнительный маршрут на юг, его откроют 12 июня
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Росавиация сообщила, что с 12 июня откроет дополнительный маршрут на юг страны в открытые аэропорты. Об этом ведомство сообщило 9 июня в Telegram-канале.

Уточняется, что дополнительный маршрут для гражданских воздушных судов позволит сократить полетное время в среднем до 35 минут в зависимости от места назначения. Также новый маршрут позволит авиакомпаниям увеличить количество рейсов без использования воздушного пространства Казахстана.

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Как сообщает ведомство, дополнительный маршрут планируют ввести для выполнения полетов в аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Минеральных Вод, Магаса, Махачкалы, Нальчика, Сочи и Ставрополя, а также по международным направлениям.

Ранее, 18 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о выделении 2,5 млрд рублей аэропортам, в которых приостановлено обслуживание гражданских рейсов. По его словам, данное решение позволит использовать предоставленные субсидии в том числе и для оплаты процентов по инфраструктурным кредитам.

Россия ввела режим временного ограничения полетов с 24 февраля 2022 года на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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