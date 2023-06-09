Старовойт сообщил о падении беспилотника в районе нефтебазы в Курске
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в районе нефтебазы в Курске 9 июня.
«Сегодня днем <...> он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте», — написал он в своем Telegram-канале.
На месте падения БПЛА сейчас работают оперативные службы.
5 июня в ходе оперативного совещания правительства региона Старовойт отмечал, что интенсивность использования беспилотников Вооруженными силами Украины (ВСУ) значительно увеличилась за прошедшую неделю.
Так, 2 июня несколько строений были повреждены в результате атаки украинских дронов в Курске. Пострадавших не было.
За день до этого украинский БПЛА сбросил боеприпас на подстанцию в селе Гоголевка Курской области. Жители населенного пункта остались без света.
В Курской области действует «желтый» уровень террористической опасности.
Удары по российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.