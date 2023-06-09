Водитель грузовика пострадал в массовом ДТП в Хабаровске

В Хабаровске в результате массового ДТП пострадал водитель грузовика. Об этом ИА AmurMedia сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

Авария произошла около полудня на улице Суворова. В районе дома № 63 водитель грузовика Toyota LiteAce не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Prius, которую от удара отбросило на Nissan Teana и Toyota Verossa.

В результате ДТП водитель Toyota LiteAce получил различные травмы и был госпитализирован. Судя по фотографиям, опубликованным информагентством, машина получила серьезные повреждения: все стекла в ней выбило, двери и бампер отлетели, сама кабина деформировалась.

Обстоятельства столкновения устанавливаются.

В этот же день сообщалось о ДТП с участием грузовика на кольцевой дороге в Москве. Автомобиль наехал на препятствие, опрокинулся и загорелся.