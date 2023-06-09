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Два ученика пострадали в ходе нападения в британской школе

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Фото: Global Look Press/Grant Falvey
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Двое школьников и один взрослый пострадали в ходе нападения в частной школе в британском Девоне, сообщает в пятницу, 9 июня, телеканал Sky News.

В ночь на пятницу полицию вызвали в здание на территории школы Бланделла после сообщений о нападении подростка на сверстников. В связи с этим обстоятельством был задержан 16-летний подросток родом из Тивертона, графство Девон. Его подозревают в трех эпизодах нападений и причинения тяжких телесных повреждений.

«Три человека, в том числе двое учеников, получили серьезные ранения», — отмечает телеканал.

Сейчас он находится под стражей, добавляет телеканал со ссылкой на сообщение полиции.

«Это травмирующий инцидент для участников происшествия и школьного сообщества в целом, и мы продолжим тесно сотрудничать со школой, оказывая поддержку тем, кто в ней будет нуждаться», — сказал Энтони Харт, командир местного отделения полиции.

Полиция продолжит расследование произошедшего. Офицеры подчеркивают, что у нападавшего, по их данным, не было сообщников.

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