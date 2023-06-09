Кроссоверы Exeed RX начали поставлять российским дилерам

Китайский бренд Exeed начал поставлять кроссоверы RX российским дилерам. Продажи новинки будут запущены в июле, сообщает 9 июня портал «Китайские автомобили».

Стоимость кроссовера начинается от 3,3 млн рублей. Пока что покупатели могут получить версию RX для китайского рынка, а подготовленная для России модель появится у дилеров через несколько месяцев.

Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом с приводом на все четыре колеса. Автомобиль получил 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, аудиосистему с 14 динамиками, камеру кругового обзора, передние кресла с подогревом и вентиляцией, а также кожаную обивку интерьера.

Российские автодилеры 8 июня объявили о начале продаж сразу нескольких моделей кроссоверов бренда SWM, собранных на калининградском заводе «Автотор». Кроссоверы SWM G01, G01F и G05 Pro продаются с двигателем объемом 1,5 л и мощностью 156 л.с. в связке с автоматической коробкой передач (G01 и G05 Pro) и роботом (G01F).

Комплектации автомобилей несильно отличаются предлагают покупателю такие опции, как климат-контроль, система мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем, камера заднего вида, задний парктроник, круиз-контроль, панорамная крыша, подогрев и вентиляция передних кресел, интерьер салона из экокожи и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски.