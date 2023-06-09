Две вспышки бешенства зафиксировали в одном из районов Красноярского края
В Каратузском районе Красноярского края зафиксировано сразу две вспышки бешенства. Об этом сообщает территориальное управление Россельхознадзора по региону.
Обе вспышки бешенства зарегистрированы в среду, 7 июня. На территории деревни Алексеевка заболевание выявлено у волка, а в селе Качулька заболела собака. Ветеринарные специалисты проводят мероприятия по ликвидация опасного заболевания и недопущению его распространения.
«Проведено эпизоотологическое обследование эпизоотического очага и неблагополучного пункта, определены границы угрожаемых зон, разработан план мероприятий по ликвидации бешенства», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, в населенных пунктах проведен подворовый обход с целью выявить больных животных, а также провести вакцинацию. Губернатору направление представление о введение карантина по бешенству на указанных территориях.