НАТО призвала Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ

НАТО осудила решение РФ о выходе из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и призвала Россию вернуться к его соблюдению. Данное заявление было опубликовано в пятницу, 9 июня, на официальном сайте альянса.

В своем заявлении Североатлантический альянс обвинил Россию в том, что она якобы не выполняла свои обязательства по ДОВСЕ с 2007 года, а ее решение о денонсации договора, по мнению организации, подрывает всю систему евроатлантической безопасности. При этом НАТО также потребовала от России пересмотреть свое решение.

«Союзники (по НАТО. — Ред.) призывают Россию выполнить свои обязательства и обязанности, а оставшееся до выхода из ДОВСЕ время использовать для пересмотра своего решения», — сказано в заявлении.

При этом Россия неоднократно подчеркивала, что ДОВСЕ уже несколько десятилетий не отражает существующих реалий в сфере европейской безопасности. В частности, после роспуска Варшавского договора Россия неоднократно призывала обновить параметры договора, однако США и другие члены НАТО под надуманными предлогами не стали утверждать изменения и соответствующее Соглашение об адаптации договора от 1999 года.

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Сам же законопроект о денонсации был внесен Путиным в Госдуму 10 мая. Согласно пояснительной записке к законопроекту, США и их союзники намеренно идут на конфронтацию с Россией, что чревато катастрофическими последствиями.

В тот же день, 10 мая, Рябков заявил, что после того как Хельсинки и Стокгольм подали заявки на членство в НАТО, а Финляндия заключила соглашение о сотрудничестве с США в области ядерной энергетики, ДОВСЕ окончательно сделался пережитком прошлого.

Договор об обычных Вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны — члены НАТО не начнут добросовестно его выполнять.