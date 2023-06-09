Комплексное развитие квартала в центре Орла оценили в 385,7 млн рублей

Мэрия Орла объявила торги на проведение комплексного развития территории в центре города. Максимальная стоимость контракта составит 385,7 млн рублей.

Квартал, выставленный на торги, ограничен улицами Латышских Стрелков, Некрасова, МОПРа и переулком Щепной. Об этом сообщает ИА «Абирег». Общая площадь участка составляет 8,8 тыс. кв. м. На территории необходимо построить жилье площадью не менее 7,9 тыс. кв. м.

Обустроить квартал следует до февраля 2033 года.

В августе аукцион на комплексное развитие территории микрорайоне Черемошники планируют объявить в Томске. Работы затронут улицу Первомайскую и переулки Урожайный и Целинный. Всего потребуется расселить 23 аварийных дома.