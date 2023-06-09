Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин предложил развивать бренд «Сделано в СНГ»
Экономика
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в шестой раз подряд
Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе
Мир
Правительство Швеции допустило дислокацию войск НАТО в стране до вступления в альянс
Политика
Путин указал на значимость укрепления технологического суверенитета стран СНГ
Экономика
Райффайзенбанк ввел комиссию 50% на переводы в долларах из других банков
Мир
НАТО призвала Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ
Мир
Исландия решила временно закрыть свое посольство в России
Мир
Глава МИД Эстонии Рейнсалу запретил въезд в страну патриарху Кириллу
Политика
В Совфеде усомнились в способности F-16 изменить ситуацию на Украине
Экономика
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ
Политика
Кандидата в мэры Москвы выдвинут на предвыборной конференции отделения ЕР

Комплексное развитие квартала в центре Орла оценили в 385,7 млн рублей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэрия Орла объявила торги на проведение комплексного развития территории в центре города. Максимальная стоимость контракта составит 385,7 млн рублей.

Квартал, выставленный на торги, ограничен улицами Латышских Стрелков, Некрасова, МОПРа и переулком Щепной. Об этом сообщает ИА «Абирег». Общая площадь участка составляет 8,8 тыс. кв. м. На территории необходимо построить жилье площадью не менее 7,9 тыс. кв. м.

Обустроить квартал следует до февраля 2033 года.

В августе аукцион на комплексное развитие территории микрорайоне Черемошники планируют объявить в Томске. Работы затронут улицу Первомайскую и переулки Урожайный и Целинный. Всего потребуется расселить 23 аварийных дома.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023