Дело возбудили по факту смертельного ДТП с участием такси в Якутии

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием нелегального такси, в результате которого один человек погиб и шестеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 7 июня водитель Honda Odyssey нашел через мобильное приложение семь пассажиров, которых должен был отвезти из Якутска в село Намцы. На 64-м км автодороги «Нам» мужчина не справился с управлением, машина выехала на встречку и врезалась в «КамАЗ».

Все пассажиры иномарки, в том числе ребенок 2022 года рождения, получили травмы. Женщина 1959 года рождения скончалась в больнице, пишет ИА YakutiaMedia.

«При предоставлении услуг пассажирской перевозки водителем допущен ряд нарушений, в том числе перевозка пассажиров осуществлена в отсутствие соответствующего разрешения, автомобиль не оборудован детским удерживающим устройством и т. д.», — говорится в сообщении прокуратуры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека». Все обстоятельства устанавливаются.

7 июня в Санкт-Петербурге автомобиль такси врезался в стоящую в правом ряду дороги автовышку «Газель». Пассажир такси погиб, возбуждено уголовное дело.