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Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра города

Сергей Собянин объявил о решении баллотироваться в мэры Москвы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на поддержку со стороны горожан на выборах градоначальника, которые пройдут в сентябре.

В своем блоге 9 июня Собянин сказал, что принял непростое и ответственное решение по выдвижению на этот пост.

«Мы переживаем сложный период нашей истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями. В условиях санкционной войны поддержать и развивать экономику нашего города, сохранить социальную защищенность москвичей, обеспечить поддержку наших ребят, которые с оружием в руках защищают нашу Родину», — написал он в своем блоге.

Также Собянин поблагодарил московское отделение партии «Единая Россия» за поддержку и оказанное доверие при выдвижении кандидатом на пост мэра.

«Рассчитываю на вашу поддержку, москвичи!» — заключил он.

Ранее в этот день состоялась конференция столичного отделения политсилы, посвященная выдвижению кандидата в градоначальники. В ходе мероприятия Собянин рассказал о текущем развитии города. Секретарь генерального совета политсилы Андрей Турчак, в свою очередь, призвал поддержать кандидата от партии.

С инициативой выдвинуть Собянина выступил секретарь регионального отделения, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. На конференции он зачитал резолюцию с соответствующим предложением. В результате представители партии единогласно поддержали выдвижение Собянина кандидатом в мэры.

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Голосование на выборах мэра столицы будет проходить в три дня, с 8 по 10 сентября, избирательная кампания началась 7 июня. Выборы будут проводиться как в стандартном формате на избирательных участках с бумажными бюллетенями, так и в виде дистанционного электронного голосования. Аналогичные условия будут применяться в ходе выборов депутатов представительных органов Москвы.

Как стало известно 18 мая, в выборах мэра столицы собираются принять участие 72% москвичей.

Среди потенциальных кандидатов наибольшую узнаваемость имеет Собянин (96,8% респондентов). Предстоящие выборы станут для него уже третьими. В 2010 году Собянина назначил на этот пост президент, а в 2013 и 2018 годах он выиграл прямые выборы как самовыдвиженец при поддержке партии «Единая Россия», которая своего кандидата не выставляла.

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