В Подмосковье за сутки утонули двое несовершеннолетних

Двое несовершеннолетних утонули в Подмосковье. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий сообщила в пятницу, 9 июня.

Представитель ведомства уточнила, что два несчастных случая были зафиксированы за истекшие сутки.

«В одном из них 15-летний подросток плавал в ручье Неумейка городского округа Подольск, который не оборудован для купания. В результате нарушения правил безопасности подросток не смог выплыть на берег и утонул. Также в Волоколамске во время купания в реке Городне утонул 17-летний юноша», — сказала Врадий агентству городских новостей «Москва».

Она добавила, что по всем фактам ведутся проверки.

В ведомстве добавили, что случаи гибели людей на воде участились с началом летнего сезона. Больше всего трагедий с гибелью детей связано с купанием в неустановленных местах, неумением плавать, несоблюдением правил безопасности на воде, а также отсутствием контроля со стороны взрослых.

Ранее, 7 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что лето 2023 года в столице будет «раскачиваться» практически весь июнь, купальный сезон будет будет открыт лишь во второй половине месяца, а настоящая жара придет в июле.