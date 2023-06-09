В Пензенской области боррелиозом заразились 16 человек

В Пензенской области с начала сезона 684 человека пострадали от укусов клещей. У 16 человек диагностировали боррелиоз.

По данным Роспотребнадзора, в лабораторных условиях были исследованы 626 вредителей, снятых с людей. 108 клещей оказались переносчиками болезни Лайма. По одному случаю выявлено в Кузнецком, Шемышейском и Иссинском районах, еще 13 человек заболели в Пензе. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности при выходе на природу. В частности, следует выбирать закрытую одежду и использовать акарицидные средства.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области с начала сезона зарегистрировано 18 случаев укусов клещей. Все случаи являются завозными и происходили на территориях других регионов.