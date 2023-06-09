Глава МИД Эстонии Рейнсалу запретил въезд в страну патриарху Кириллу

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу запретил въезд в страну главе Русской православной церкви (РПЦ) патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Об этом сообщил сам Рейнсалу в пятницу, 9 июня.

«Я расширил список, который запрещает въезд в Эстонию для 58 человек, в том числе патриарху Кириллу», — написал министр в своем аккаунте в Twitter.

Ранее, в мае, власти Эстонии запретили проведение с 5 по 9 мая публичных мероприятий, связанных с Днем Победы, с использованием георгиевских лент, флагов России и СССР, советской военной формы, а также символа Z.

Законопроект о запрете георгиевской ленты и буквы Z латинского алфавита, которые стали символами поддержки спецоперации России, начали разрабатывать в Эстонии в марте 2022 года.

Эстония и ряд других стран начали вводить ограничения в отношении российских граждан, в том числе публичных и должностных лиц, а также запрещать связанную с Россией символику, на фоне спецоперации России по защите мирного населения Донбасса, которая была начата 24 февраля 2022.