Кафе и торговый центр сгорели в Усолье-Сибирском в Приангарье
В Усолье-Сибирском (Иркутская область) при пожаре уничтожены здания кафе и торгового центра. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего, сообщает региональное надзорное ведомство в пятницу, 9 июня.
Пожар произошел в ночь на 9 июня на улице Ленина. Огнем уничтожены здания кафе «Харбин» и торгового центра, хозяйственные постройки. Также частично повреждена кровля жилого дома, пристроенного вплотную к кафе.
В результате происшествия никто не пострадал. Дознаватели МЧС при опросе свидетелей и хозяев «Харбина» выяснили, что накануне вечером в кафе сильно пахло горелой проводкой, наутро был вызван электрик, пишет ИА IrkutskMedia.
Точная причина возгорания выясняется. Прокуратура города поставила на контроль установление всех обстоятельств. При наличии будут приняты меры прокурорского реагирования.
6 июня сообщалось о пожаре в ТРЦ «Ковчег» в Назрани в Ингушетии. Площадь возгорания составила 250 кв. м.