Мотоциклист без прав сбил подростка на дороге в Орловской области

Несовершеннолетний водитель мотоцикла без прав совершил наезд на подростка в Орловской области. Пострадавший госпитализирован.

ДТП произошло вечером 8 июня в поселке Колпна. Водитель 2007 года рождения при движении по улице Тургенева совершил наезд на мальчика 2011 года рождения. Об этом сообщает InfoOrel.ru. Пострадавшего доставили в больницу. Установлено, что мотоцикл не был зарегистрирован, а у водителя нет прав.

Всего за сутки в регионе произошло 17 аварий, в четырех ДТП пострадали пять человек. Большинство пострадавших отправлены на амбулаторное лечение.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием рейсового автобуса в Мурманской области. Транспортное средство опрокинулось на территории Кольского района. В салоне находились 25 пассажиров, травмы получили 13 человек.