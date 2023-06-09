В Белгороде беспилотник загорелся после падения на офисное здание

В Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся. Об этом 9 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили», — написал он.

Как отметил Гладков, пострадавших нет. Есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля».

Сообщается, что на месте происшествия работают оперативные службы города.

9 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о падении беспилотника в Воронеже на жилой дом. Пострадало три человека.

Накануне Гладков сообщал, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что она отработала по двум воздушным целям.