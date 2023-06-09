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Блогера Хизу приговорили к четырем годам за мошенничество

Прокуратура: блогера Хизри Запирова приговорили к четырем годам колонии
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Фото: commons.wikimedia.org
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Блогера-миллионника Хизри Запирова приговорили к четырем годам колонии общего режима за мошенничество. Об этом 9 июня сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

«Вынесен обвинительный приговор в отношении 27-летнего блогера Хизри Запирова и его соучастников», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщается, в июне 2020 года блогер вместе с сообщниками создали группу, целью которой был систематический обман и хищение денег подписчиков дистанционным способом.

В социальных сетях они демонстрировали свою успешную и богатую жизнь, рекламируя систему инвестирования, которая якобы позволяет зарабатывать и приумножать капитал путем автоматического распределения ставок на различные букмекерские конторы и выигрышные события.

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В июне 2020 года одного из подписчиков удалось убедить перевести на банковские карты первоначальный депозит якобы для участия в системе инвестирования. Размер депозита составлял 20 тыс. рублей и еще 40 тыс. рублей просили для начала инвестирования.

Подписчик перевел деньги, после чего ему соврали, что ставки якобы сыграли, а его капитал приумножился до 350 тыс. рублей. При этом для вывода этих денег у подписчика дополнительно потребовали процент в размере 52 тыс. рублей. После оплаты этой суммы свой «выигрыш» подписчик не получил, на требования вернуть вложенные им деньги мошенники отказали.

С июня 2020 года по июнь 2021 года таким же способом блогеры обманули еще 19 подписчиков. Общая сумма причиненного мошенниками ущерба составила 547 тысяч рублей.

«С учетом позиции обвинения суд приговорил Хизри Запирова и 28-летнего Эдуарда Ломидзе к четырем годам лишения свободы, 38-летнюю Наталью Карапетян — к 3 годам 6 мес. лишения свободы», — отметили в ведомстве.

Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Ранее, 28 мая, трех администраторов Telegram-каналов «Проект «Сканер» и Riddle суд признал виновными и назначил по восемь лет колонии по делу о вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее супруга Василия Бровко. В соцсети публиковались негативные статьи о работе и личной жизни Бровко и Канделаки. За удаление порочащей информации у Бровко потребовали 470 тыс. рублей. В случае отказа выплатить деньги владельцы Telegram-каналов угрожали новыми публикациями

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