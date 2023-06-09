Жилые дома остались без воды из-за двух аварий в Ульяновске

Перебои с водой возникли в Ульяновске из-за двух коммунальных аварий. Восстановительные работы будут завершены в течение дня.

Нештатная ситуация возникла на улице Рябикова. На трубопроводе диаметром 500 мм произошла утечка. Место аварии было локализовано, начались земляные работы. В зоне отключения оказались два дома по улице Рябикова, два дома на улице Фруктовой, а также три дома на улице Промышленной. Об этом сообщает Ulpravda.ru.

Кроме того,нештатная ситуация возникла на Московском шоссе. Утечка зафиксирована на трубопроводе диаметром 400 мм. Жители 12-го, 13-го микрорайонов и поселка автозавода находятся на пониженном давлении.