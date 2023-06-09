Путин на встрече с главами СНГ и ЕАЭС затронул вопрос укрепления технологического суверенитета

Путин на встрече с главами СНГ и ЕАЭС затронул вопрос укрепления технологического суверенитета

2023-06-09 16:08:34

2023-06-09 16:08:34

2023-06-09 16:08:34

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