Президент России Владимир Путин выступил против возвращения к советской системе образования и призвал брать самое лучшее, что есть в мире, и создавать свое. Об этом президент сообщил в пятницу, 9 июня, в рамках встречи с главами правительств государств СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В рамках встречи Владимир Путин предложил добавить к уже существующим в рамках ЕАЭС четырем свободам пятую — свободу знаний, суть которой заключается во внедрении общих принципов и стандартов образования, координации научных программ, унификации требований к профессиям и создание единых учебников. Однако президент отметил, что это не означает возвращение к советской системе образования.

«Это совсем не значит, что мы должны вместе с вами — а мы все родом из Советского Союза — вернуться к советской системе образования и талдычить какие-то постулаты 30-летней или 50-летней давности. Совсем нет. Даже совсем по-другому. Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире. И создавать свое», — заявил Путин.

Ранее, 8 июня, Владимир Путин заявил, что считает грубым и недопустимым, когда другие страны навязывают шаблоны в сфере образования и воспитания, и заявил, что Россия поддерживает право каждого государства на сохранение самобытности.

До этого, 28 апреля, Путин заявил о формировании суверенной системы образования в России. Это связано с отказом РФ от Болонской системы образования, популярной в странах Европы.

В конце февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что после отказа от Болонской системы российское образование будет опираться на всё лучшее, что есть в его традициях, в том числе на советские стандарты.